गूगल आंध्र प्रदेश में डाटा सेंटर का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रही है

गूगल 28 अप्रैल को रखेगी डाटा सेंटर की नींव, जानिए कब तक हाेगा तैयार

क्या है खबर?

गूगल 28 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में 15 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) के डाटा सेंटर हब का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू करेगा। यह परियोजना भारत में अब तक का सबसे बड़ा एकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) है। इसकी घोषणा कंपनी और राज्य सरकार के बीच अक्टूबर, 2025 में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद की गई। भूमि पूजन समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और गूगल के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहेंगे।