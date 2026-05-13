गूगल अंतरिक्ष में डाटा सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रही है

गूगल और स्पेस-X अंतरिक्ष में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कर रहीं बातचीत

क्या है खबर?

गूगल और एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X अंतरिक्ष में ऑर्बिटल डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए बातचीत कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, यह रॉकेट लॉन्च डील होने पर दोनों कंपनियां ऑर्बिटल डाटा सेंटर के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए साझेदारी करेंगी। खबरों के मुताबिक, सर्च इंजन दिग्गज अन्य रॉकेट लॉन्च कंपनियों से भी बातचीत कर रही है। कंपनी ने पिछले साल घोषित 'प्रोजेक्ट सनकैचर' पहल के तहत 2027 तक प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है।