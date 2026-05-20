गूगल ने भारत में जीमेल AI इनबॉक्स सेवा शुरू की है

गूगल ने भारत में शुरू की जीमेल AI इनबॉक्स सेवा, जानिए किसके लिए होगा उपलब्ध

क्या है खबर?

गूगल ने भारत में जीमेल यूजर्स के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इनबॉक्स अनुभव शुरू कर दिया है। AI इनबॉक्स नामक यह फीचर अब गूगल AI प्लस और प्रो प्लान के ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो रहा है। यह घोषणा जीमेल के आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से की गई, जहां कंपनी ने पुष्टि की कि कई नए उत्पादकता-केंद्रित फीचर्स के साथ इसका रोलआउट शुरू हो गया। बता दें यह फीचर गूगल I/O 2026 में पेश किया गया है।