गूगल ने अपनी नीति का उल्लंघन होने की चिंता में अपना अर्थ AI टूल वापस ले लिया है

गूगल ने अपना अर्थ AI टूल वापस लिया, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

अल्फाबेट की गूगल ने गूगल अर्थ में अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जनरेशन फीचर को वापस लेने की घोषणा की है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल ऐसी बदली हुई सैटेलाइट इमेज बनाने के लिए कर रहे थे, जो कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन करती हुई लग रही थीं। कुछ लोगों ने चिंता जताई थी कि इस टूल से बनी इन नकली तस्वीरों को असली समझा जा सकता है।