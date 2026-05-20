गूगल प्ले स्टोर पर AI चैटबॉट से ऐप्स खोजना हुआ और भी आसान

गूगल ने I/O 2026 इवेंट में अपने गूगल प्ले स्टोर के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म के साथ यूजर्स का जुड़ाव बढ़ाना है। कंपनी ने पिछले साल पेश किए 'आस्क प्ले अबाउट दिस ऐप' फीचर का विस्तार किया है। अब इसकी मदद से सामान्य भाषा के प्रश्नों के माध्यम से ऐप्स खोज सकेंगे। यह फीचर ऐप लिस्टिंग के नीचे दिखाई देता है, जो प्ले स्टोर छोड़े बिना ऐप के बारे में अधिक जानकारी देता है।

सुविधा ऐप खोजने में मिलेगी यह सुविधा गूगल प्ले के अधिकांश अपडेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऐप खोज से संबंधित हैं। 'आस्क प्ले' चैटबॉट अब साधारण कीवर्ड खोजों से आगे बढ़कर यूजर्स को अधिक जटिल प्रश्न पूछने की सुविधा देता है, जिससे ऐप और गेम को खोजना आसान हो जाता है। ऐप्स दिखाने के अलावा, यह टूल अब आपको ऐप के बारे में वह सब कुछ बताएगा, जो आप जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं यह नए जोड़े गए फीचर्स के बारे में भी बताएगा।

ऐप की जानकारी ऐप के बारे में मिलेगी जानकारी प्ले स्टोर यूजर्स को अब जटिल खोजों के संक्षिप्त सारांश भी मिलेंगे, जिससे वे सही ऐप तक पहुंचने के लिए आगे की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। गूगल 'प्ले शॉर्ट्स' भी पेश कर रहा है, जो ऐप खोजने के लिए एक छोटा वर्टिकल वीडियो फीड है। यह सुविधा यूजर्स को ऐप के इंटरफेस की एक झलक देती है। यह सुविधा वर्तमान में अमेरिका में शुरू की जा रही है और फिलहाल चुनिंदा डेवलपर्स तक ही सीमित है।

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