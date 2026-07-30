गूगल पे में आया 'आस्क गूगल पे' फीचर

गूगल पे में आया 'आस्क गूगल पे' फीचर, कैसे करें इसका उपयोग?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:36 am Jul 30, 202610:36 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज गूगल अपने अलग-अलग ऐप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी AI को जोड़ रही है। इसी क्रम में अब कंपनी ने गूगल पे में 'आस्क गूगल पे' नाम का नया फीचर जोड़ा है, जो जेमिनी की मदद से काम करता है। इस फीचर की मदद से यूजर अपने खर्च का विश्लेषण कर सकते हैं, बचत से जुड़े सुझाव पा सकते हैं और पैसों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए जरूरी जानकारी भी आसानी से हासिल कर सकते हैं।