गूगल पे में आया 'आस्क गूगल पे' फीचर, कैसे करें इसका उपयोग?
क्या है खबर?
टेक दिग्गज गूगल अपने अलग-अलग ऐप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी AI को जोड़ रही है। इसी क्रम में अब कंपनी ने गूगल पे में 'आस्क गूगल पे' नाम का नया फीचर जोड़ा है, जो जेमिनी की मदद से काम करता है। इस फीचर की मदद से यूजर अपने खर्च का विश्लेषण कर सकते हैं, बचत से जुड़े सुझाव पा सकते हैं और पैसों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए जरूरी जानकारी भी आसानी से हासिल कर सकते हैं।
तरीका
कैसे करें इसका उपयोग?
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले गूगल पे ऐप खोलें और पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाकर इसे चालू करें।
यह विकल्प पहले से बंद रहता है, इसलिए यूजर को खुद इसकी अनुमति देनी होगी। इसके बाद आस्क गूगल पे फीचर में टेक्स्ट या आवाज के जरिए सवाल पूछे जा सकते हैं।
उदाहरण के लिए, पिछले महीने का खर्च, बचत के सुझाव या किसी खर्च के बारे में जानकारी ली जा सकती है।
काम
खर्च का विश्लेषण करने के साथ देगा कई सुझाव
यह नया फीचर यूजर के खर्च करने के तरीके को समझता है और बताता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ।
इसके अलावा, बेहतर बचत के सुझाव, सही क्रेडिट कार्ड ऑफर, SIP और सिबिल स्कोर से जुड़ी जानकारी भी पूछी जा सकती है।
यूजर अपनी जरूरत के अनुसार आगे भी सवाल पूछ सकते हैं, जिससे उन्हें अपने पैसों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और भविष्य के खर्च की बेहतर योजना बनाना भी काफी आसान होगा।
उपलब्धता
फिलहाल चुनिंदा यूजर को मिल रही सुविधा
यह फीचर अभी भारत में केवल कुछ गूगल पे यूजर के लिए उपलब्ध है और आने वाले समय में इसे अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
आस्क गूगल पे सुविधा टेक्स्ट और आवाज दोनों में उपलब्ध होगी तथा शुरुआत में 10 भारतीय भाषाओं का भी समर्थन करेगी।
इससे यूजर अपनी पसंद की भाषा में आसानी से सवाल पूछ सकेंगे और जरूरी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे बिना किसी अतिरिक्त ऐप या अलग सेवा का इस्तेमाल किए हुए।