गूगल ने पेश किया नया AI मॉडल जीनी 4

गूगल का नया AI मॉडल जीनी 4 लॉन्च, क्या है इसकी खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:23 am Oct 28, 202610:23 am

क्या है खबर?

गूगल ने जीनी 4 नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, यह असली दुनिया जैसे नजारे बना सकता है। इसकी मदद से लोग अपनी पसंद की आभासी दुनिया तैयार कर सकेंगे और उसमें बदलाव भी कर सकेंगे। यह मॉडल सिर्फ तस्वीरें और वीडियो जैसे दृश्य ही नहीं बनाएगा, बल्कि संगीत, आसपास की आवाजें और बातचीत भी तैयार कर सकेगा। कंपनी का कहना है कि इससे लोगों को एक नया अनुभव मिलेगा।