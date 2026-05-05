गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और xAI नए AI मॉडल का सरकार को देंगे पहले एक्सेस

अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर नई पहल शुरू की गई है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एलन मस्क की कंपनी xAI अब अपने नए AI मॉडल्स को पब्लिक में रिलीज करने से पहले सरकार को दिखाएंगी। इस कदम का मकसद यह जांचना है कि ये मॉडल कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं बन रहे। इससे सरकार को पहले ही संभावित जोखिम समझने और जरूरी कदम उठाने का मौका मिलेगा, जिससे सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके।

रिसर्च सरकारी एजेंसी करेगी जांच और रिसर्च अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाली एजेंसी सेंटर फॉर AI स्टैंडर्ड्स एंड इनोवेशन इस प्रक्रिया को संभालेगी। यह एजेंसी नए AI मॉडल्स की क्षमता और उनके संभावित जोखिम का अध्ययन करेगी। इससे पहले भी एजेंसी 40 से ज्यादा AI मॉडल्स का परीक्षण कर चुकी है। कंपनियां टेस्ट के लिए ऐसे मॉडल भी देती हैं, जिनमें सुरक्षा से जुड़े कुछ कंट्रोल हटाए जाते हैं, ताकि असली जोखिम का सही आकलन किया जा सके।

चिंता AI को लेकर बढ़ी वैश्विक चिंता हाल के समय में एडवांस्ड AI सिस्टम्स को लेकर चिंता तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीक गलत हाथों में जाकर साइबर हमलों को बढ़ा सकती है। इसी वजह से सरकार और कंपनियां अब ज्यादा सतर्क हो गई हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से हो और इसका गलत उपयोग न हो, जिससे लोगों और संस्थाओं को नुकसान न पहुंचे।

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