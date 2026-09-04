गूगल ने लॉन्च किया वेदरनेक्स्ट 3

गूगल ने लॉन्च किया वेदरनेक्स्ट 3, अब AI बताएगा हर घंटे मौसम का हाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:12 pm Sep 04, 202601:12 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम पेश किया है, जिसका नाम वेदरनेक्स्ट 3 है। कंपनी के मुताबिक, यह सिस्टम दुनिया भर के मौसम का ज्यादा साफ और तेज अनुमान दे सकता है। यह हर घंटे नया फोरकास्ट तैयार कर सकता है, जिससे बदलते मौसम, बारिश, तूफान और तेज हवाओं पर नजर रखना आसान होगा। इसे गूगल के कई प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा।