गूगल ने पेश किए दो नए AI मॉडल

गूगल ने लॉन्च किए दो नए AI मॉडल, 130 भाषाओं में बना सकेंगे आवाज

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:47 pm Sep 24, 202612:47 pm

क्या है खबर?

गूगल ने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट को आवाज में बदलने वाले दो नए AI मॉडल जेमिनी 3.8 फ्लैश TTS और जेमिनी 3.8 फ्लैश-लाइट TTS पेश किए हैं। दोनों मॉडल का इस्तेमाल लिखे हुए टेक्स्ट को आवाज में बदलने के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने इन्हें अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। फ्लैश-लाइट TTS को कम खर्च और तेज काम के लिए बनाया गया है, जबकि फ्लैश TTS बेहतर आवाज देने पर ध्यान देता है।