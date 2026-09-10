भारत की 30 करोड़ इमारतों में सोलर का रास्ता आसान करेगी गूगल

भारत की 30 करोड़ इमारतों में सोलर का रास्ता आसान करेगी गूगल, शुरू की नई पहल

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:51 pm Sep 10, 202605:51 pm

क्या है खबर?

गूगल ने भारत में क्लीन एनर्जी और पर्यावरण से जुड़ी पांच नई पहल शुरू करने का ऐलान किया है। इन योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जियोस्पेशियल डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की मदद ली जाएगी। कंपनी का कहना है कि इनका मकसद भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। पहल में रूफटॉप सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, जलवायु अनुकूल खेती, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी रिसर्च और स्टार्टअप्स को मदद देना शामिल है। इससे पर्यावरण से जुड़े कामों को बढ़ावा मिलेगा।