गूगल ने भारत में लॉन्च किए नए AI शॉपिंग फीचर्स, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं
क्या है खबर?
गूगल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शॉपिंग फीचर्स पेश किया है, जिसमें जेमिनी मॉडल को शॉपिंग ग्राफ के साथ जोड़ा गया है। इससे यूजर आसानी से उत्पादों को खोज और खरीद सकें। ये नए AI-शॉपिंग फीचर्स जेमिनी ऐप, सर्च और सर्कल टू सर्च में एकीकृत हैं। कंपनी का कहना है कि इन टूल्स का उद्देश्य उत्पादों को खोजने में लगने वाले समय को कम करना और सभी प्लेटफॉर्म पर अधिक प्रासंगिक और दृश्यात्मक शॉपिंग अनुभव प्रदान करना है।
जेमिनी
जेमिनी ऐप में जोड़ी शॉपिंग की सुविधा
गूगल ने जेमिनी ऐप में खरीदारी की सुविधा जोड़ी है, जिससे यूजर चैट इंटरफेस के माध्यम से सीधे उत्पादों की खोज कर सकते हैं। अब यूजर ऐप छोड़े बिना ही कई स्रोतों से उत्पादों की सूची देख सकते हैं, विकल्पों की तुलना कर सकते हैं और कीमतों की जांच कर सकते हैं। यह सुविधा गूगल के शॉपिंग ग्राफ द्वारा संचालित है, जिसमें 50 अरब से अधिक उत्पादों की सूची है और लगभग 2 अरब उत्पाद हर घंटे अपडेट होते हैं।
AI मोड
गूगल सर्च में मिला नया अपडेट
गूगल सर्च के AI मोड को शॉपिंग पर केंद्रित एक नया अपडेट मिला है। कीवर्ड और फिल्टर पर निर्भर रहने के बजाय यूजर विस्तृत प्रश्न पूछ सकते हैं। जवाब में विजुअल उत्पाद सुझाव, मूल्य जानकारी, समीक्षाएं और उपलब्धता शामिल हैं। यूजर प्रमुख अंतरों और समीक्षाओं से प्राप्त जानकारियों के साथ तुलना कर सकते हैं। टूल एक ही इमेज में कई वस्तुओं को एक साथ पहचानने की सुविधा देता है। यह सुविधा भारत में फिलहाल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।