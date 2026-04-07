गूगल ने नए AI शॉपिंग फीचर्स पेश किए हैं

गूगल ने भारत में लॉन्च किए नए AI शॉपिंग फीचर्स, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं

क्या है खबर?

गूगल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शॉपिंग फीचर्स पेश किया है, जिसमें जेमिनी मॉडल को शॉपिंग ग्राफ के साथ जोड़ा गया है। इससे यूजर आसानी से उत्पादों को खोज और खरीद सकें। ये नए AI-शॉपिंग फीचर्स जेमिनी ऐप, सर्च और सर्कल टू सर्च में एकीकृत हैं। कंपनी का कहना है कि इन टूल्स का उद्देश्य उत्पादों को खोजने में लगने वाले समय को कम करना और सभी प्लेटफॉर्म पर अधिक प्रासंगिक और दृश्यात्मक शॉपिंग अनुभव प्रदान करना है।