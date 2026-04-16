गूगल ने मैक के लिए लॉन्च किया जेमिनी ऐप, जानिए इसकी खासियत

गूगल ने मैकOS के लिए अपना नया जेमिनी ऐप लॉन्च कर दिया है। अब मैक यूजर्स बिना ब्राउजर के सीधे डेस्कटॉप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप मुफ्त में उपलब्ध है और ऐपल सिस्टम के साथ आसानी से काम करता है। कंपनी के अनुसार, यह ऐप तेज और बेहतर अनुभव देने के लिए खास तौर पर मैक के लिए तैयार किया गया है, जिससे यूजर्स का काम आसान और तेज हो सके।

परफॉर्मेंस तेज परफॉर्मेंस और आसान कंट्रोल यह ऐप स्विफ्ट भाषा में बनाया गया है और मैकOS सिकोइया और उसके बाद के वर्जन पर काम करता है। इसमें खास कीबोर्ड शॉर्टकट दिए गए हैं, जिनसे यूजर तुरंत जेमिनी खोल सकते हैं। छोटा चैट बॉक्स और पूरा इंटरफेस दोनों ही आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से इन शॉर्टकट को बदल भी सकते हैं, जिससे काम करने का तरीका और भी आसान और तेज बन जाता है।

स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग से मिलेगा बेहतर जवाब इस ऐप की खास बात यह है कि यूजर अपनी स्क्रीन या किसी फाइल को सीधे जेमिनी के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे AI को यह समझने में मदद मिलती है कि यूजर किस पर काम कर रहा है। इसके जरिए स्प्रेडशीट, डिजाइन या डॉक्यूमेंट पर तुरंत सुझाव मिल सकते हैं। यह फीचर काम को और ज्यादा स्मार्ट बनाता है और यूजर्स को बेहतर और सटीक जवाब देने में मदद करता है।

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