गूगल ने नए जेमिनी AI मॉडल लॉन्च किए

गूगल ने जेमिनी 3.8 फ्लैश और फ्लैश साइबर किए लॉन्च, जानें खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:09 pm Sep 03, 202605:09 pm

क्या है खबर?

गूगल ने अपने जेमिनी AI मॉडल की नई सीरीज में जेमिनी 3.8 फ्लैश और जेमिनी 3.8 फ्लैश साइबर लॉन्च किए हैं। नए मॉडल पहले के मुकाबले बेहतर रीजनिंग, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े काम कर सकते हैं। इन्हें तेज स्पीड और कम लागत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। गूगल का कहना है कि जेमिनी 3.8 फ्लैश उसका अब तक का सबसे सक्षम फ्लैश मॉडल है, जिसे कई मुश्किल कामों के लिए बनाया गया है।