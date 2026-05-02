गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए COSMO असिस्टेंट ऐप किया लॉन्च
क्या है खबर?
गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एक प्रायोगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट ऐप COSMO लॉन्च किया है। यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और ऐसा लगता है कि इसे गूगल रिसर्च ने विकसित किया है। ऐप AI का उपयोग करके शेड्यूल व्यवस्थित करने और जटिल प्रश्नों के उत्तर जैसे दैनिक कार्यों को सरल बनाता है। स्थानीय जेमिनी नैनो मॉडल के लिए बने होने के कारण इस ऐप का आकार 1.13GB है।
सुविधा
क्या सुविधाएं देता है COSMO?
इंस्टॉलेशन के बाद, COSMO कई सिस्टम अनुमतियों की मांग करता है। ऐप का इंटरफेस काफी सरल है, जो इसके प्रायोगिक स्वरूप को दर्शाता है। यह कई क्षमताएं या कौशल प्रदान करता है, जिनमें लिस्ट ट्रैकर, डॉक्यूमेंट राइटर, कैलेंडर इवेंट सजेस्टर और ब्राउजर एजेंट शामिल हैं। ये सुविधाएं यूजर्स के दैनिक कार्यों को ऑटोमैटिक करने और जटिल समस्याओं के त्वरित समाधान प्रदान करके उनके जीवन को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं।
फायदे
ये भी हैं इस ऐप के फायदे
COSMO जटिल आवश्यकताओं के लिए डीप रिसर्च और क्विक फोटो लुकअप जैसी एडवांस सुविधाएं भी प्रदान करता है। यूजर सेटिंग पेज में 3 मोड- हाइब्रिड, PI ओनली या नैनो ओनली में से चुन सकते हैं। हालांकि, गूगल गूगल ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 'PI' का अर्थ क्या है। ऐप आपको वॉयस मैच सेट करने और स्क्रीन एक्सेस प्रदान करने की सुविधा भी देता है, जिससे यूजर अनुभव और बेहतर होता है।