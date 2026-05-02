गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए AI असिस्टेंट पेश किया है

गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए COSMO असिस्टेंट ऐप किया लॉन्च

क्या है खबर?

गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एक प्रायोगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट ऐप COSMO लॉन्च किया है। यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और ऐसा लगता है कि इसे गूगल रिसर्च ने विकसित किया है। ऐप AI का उपयोग करके शेड्यूल व्यवस्थित करने और जटिल प्रश्नों के उत्तर जैसे दैनिक कार्यों को सरल बनाता है। स्थानीय जेमिनी नैनो मॉडल के लिए बने होने के कारण इस ऐप का आकार 1.13GB है।