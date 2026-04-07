गूगल ने लॉन्च किया AI डिक्टेशन ऐप, ऑफलाइन भी करता है काम
क्या है खबर?
गूगल ने AI एज एलोक्वेंट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिक्टेशन टूल है, जो ऑफलाइन भी काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह ऐप बिना किसी बड़ी घोषणा के सबसे पहले ऐपल ऐप स्टोर पर दिखाई दिया, जो उत्पादकता टूल्स के एक विशिष्ट और बढ़ते हुए सेगमेंट में कंपनी की रणनीति का संकेत देता है। डिक्टेशन ऐप को विस्पर फ्लो, सुपरविस्पर, विलो जैसे ऐप्स को टक्कर देने के लिए बनाया गया है।
सुधार
टेक्स्ट में अनावश्यक शब्दों का करता है फिल्टर
यह ऐप डाउनलोड करने के लिए फ्री है और एक बार इसके जेम्मा-आधारित ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन (ASR) मॉडल डाउनलोड हो जाने के बाद आप फोन पर बोलकर लिखना शुरू कर सकते हैं। यह मानक डिक्टेशन सॉफ्टवेयर के विपरीत काम करता है, जो अटकने और अनावश्यक शब्दों को हूबहू ट्रांसक्राइब करता है। एलोक्वेंट आपके इच्छित अर्थ को समझने के लिए AI का उपयोग करता है। ऐप ऑटोमैटिक 'उम' और 'आह' जैसे अनावश्यक शब्दों को फिल्टर कर टेक्स्ट में सुधार करता है।
ऑफलाइन
कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में भी उपयोगी
क्लाउड कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक निर्भर पहले से उपलब्ध डिक्टेशन ऐप्स के विपरीत एलोक्वेंट को पूरी तरह से डिवाइस पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे तेज प्रतिक्रिया समय और बेहतर गोपनीयता सुनिश्चित होती है। यह ऐप लगातार इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता को भी समाप्त करता है, क्योंकि यह स्पीच को स्थानीय रूप से प्रोसेस करता है, जिससे यह कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में उपयोगी साबित होता है।