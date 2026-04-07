गूगल ने ऑफलाइन AI डिक्टेशन ऐप पेश किया है

गूगल ने लॉन्च किया AI डिक्टेशन ऐप, ऑफलाइन भी करता है काम

क्या है खबर?

गूगल ने AI एज एलोक्वेंट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिक्टेशन टूल है, जो ऑफलाइन भी काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह ऐप बिना किसी बड़ी घोषणा के सबसे पहले ऐपल ऐप स्टोर पर दिखाई दिया, जो उत्पादकता टूल्स के एक विशिष्ट और बढ़ते हुए सेगमेंट में कंपनी की रणनीति का संकेत देता है। डिक्टेशन ऐप को विस्पर फ्लो, सुपरविस्पर, विलो जैसे ऐप्स को टक्कर देने के लिए बनाया गया है।