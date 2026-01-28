गूगल का किफायती AI प्लस प्लान सभी बाजारों में उपलब्ध कराया गया है

गूगल का किफायती AI प्लस प्लान सभी बाजारों में लॉन्च, जानिए क्या मिलती है इसमें सुविधा

क्या है खबर?

गूगल ने सबसे किफायती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लस प्लान अब सभी बाजारों में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, जहां इसकी कीमत 7.99 डॉलर (करीब 720 रुपये) प्रति माह होगी। इस विस्तार के साथ यह कम लागत वाला प्लान 35 नए देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध हो गया है। प्लस प्लान में जेमिनी 3 प्रो और नैनो बनाना प्रो का एक्सेस, फ्लो के AI फिल्म निर्माण टूल, नोटबुकएलएम में शोध और लेखन असिस्टेंस शामिल है।