गूगल का किफायती AI प्लस प्लान सभी बाजारों में लॉन्च, जानिए क्या मिलती है इसमें सुविधा
क्या है खबर?
गूगल ने सबसे किफायती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लस प्लान अब सभी बाजारों में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, जहां इसकी कीमत 7.99 डॉलर (करीब 720 रुपये) प्रति माह होगी। इस विस्तार के साथ यह कम लागत वाला प्लान 35 नए देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध हो गया है। प्लस प्लान में जेमिनी 3 प्रो और नैनो बनाना प्रो का एक्सेस, फ्लो के AI फिल्म निर्माण टूल, नोटबुकएलएम में शोध और लेखन असिस्टेंस शामिल है।
फायदा
प्लान में मिलता है यह भी फायदा
इस प्लान में 200GB स्टोरेज और परिवार के 5 अन्य सदस्यों के साथ अपने प्लान के लाभ साझा करने की सुविधा भी मिलती है। कंपनी का कहना है कि मौजूदा गूगल वन प्रीमियम 2TB ग्राहकों को अगले कुछ दिनों में AI प्लस प्लान के सभी फायदे अपने आप मिल जाएंगे। यह प्लान उन लोगों के लिए जेमिनी तक पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें या तो अधिक महंगे प्लान की आवश्यकता नहीं है या वे इसका खर्चा नहीं उठा सकते।
कीमत
देशों के हिसाब से अलग-अलग है इसकी कीमत
प्लस प्लान की कीमत क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती है। अमेरिका में इसकी करीब 8 डॉलर (करीब 720 रुपये) प्रति माह है, जबकि अन्य जगहों पर 5 डॉलर (करीब 450 रुपये) प्रति माह से कम होती है। दूसरी तरफ, भारत में यूजर 399 रुपये प्रति माह भुगतान करते हैं। इस प्लान को पेश करते समय कंपनी ने बताया था कि इसका उद्देश्य जेमिनी, वीओ और अन्य रचनात्मक AI टूल्स को उभरते बाजारों में किफायती कीमत पर उपलब्ध कराना है।