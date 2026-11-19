गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 4 नियॉन AI मॉडल

गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 4 नियॉन AI मॉडल, कोडिंग और रिसर्च में करेगा मदद

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:50 pm Nov 19, 202612:50 pm

क्या है खबर?

गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल की सीरीज में नया मॉडल जेमिनी 4 नियॉन पेश किया है। इसे रोजमर्रा के मुश्किल कामों को कम समय में पूरा करने और बेहतर जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। नए मॉडल के आने के बाद कंपनी ने जीमिनी ऐप में पहले मौजूद जेमिनी 4 आर्गन की जगह नियॉन को शामिल कर लिया है। वहीं, पुराने जेमिनी 3.1 प्रो मॉडल को अब बंद कर दिया गया है।