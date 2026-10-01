गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 4 आर्गन, सॉफ्टवेयर की खामियां खोजने में है बेहद सक्षम
क्या है खबर?
गूगल ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 4 आर्गन पेश किया है। हालांकि, कंपनी ने इसकी शुरुआती पहुंच आम लोगों के लिए नहीं रखी है। इसे फिलहाल चुनिंदा साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों और साझेदारों को दिया जा रहा है। गूगल का कहना है कि मॉडल को मुश्किल कामों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसकी क्षमता का गलत इस्तेमाल साइबर हमलों में हो सकता है। इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है।
मदद
मुश्किल कामों में करेगा मदद
कामों के लिए तैयार आर्गन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वित्तीय और कानूनी कामों के साथ साइबर सुरक्षा में भी मदद कर सकता है।
गूगल के मुताबिक, यह सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में सहायता कर सकता है। कंपनी का दावा है कि कोडिंग और साइबर सुरक्षा जांच में इसका प्रदर्शन OpenAI और एंथ्रोपिक के प्रमुख मॉडलों के बराबर रहा है।
गूगल ने अभी इसके सार्वजनिक इस्तेमाल की तारीख नहीं बताई है।
सिस्टम
अस्पताल के सिस्टम में कमी खोजी
साइबर सुरक्षा में मददगार आर्गन की खासियत यह भी सामने आई है कि जांच में इसने अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की ऐसी कमी पहचानी, जिससे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी सामने आने का खतरा था।
गूगल के अनुसार, दूसरे AI मॉडल इस कमी को पहचान नहीं पाए थे।
कंपनी ने आर्गन में सुरक्षा उपाय भी लगाए हैं, जो साइबर हमलों या रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों से जुड़े खतरनाक अनुरोधों को रोकते हैं।
उपलब्धता
आम यूजर्स के लिए तारीख नहीं बताई
गूगल ने आर्गन को फिलहाल चुनिंदा साइबर सुरक्षा साझेदारों तक सीमित रखा है और यूजर्स के लिए इसकी उपलब्धता की तारीख नहीं बताई है।
कंपनी अमेरिका सरकार की स्वैच्छिक प्रक्रिया में भी शामिल है, जिसमें रिलीज से पहले सरकार को उन्नत AI मॉडलों की शुरुआती पहुंच दी जाती है। यह कदम AI के साइबर सुरक्षा जोखिमों के बीच उठाया गया है।
गूगल का यह मॉडल OpenAI और एंथ्रोपिक से मुकाबले की कोशिश का हिस्सा है।