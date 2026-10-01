गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 4 आर्गन, सॉफ्टवेयर की खामियां खोजने में है बेहद सक्षम

कामों के लिए तैयार आर्गन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वित्तीय और कानूनी कामों के साथ साइबर सुरक्षा में भी मदद कर सकता है।

गूगल के मुताबिक, यह सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में सहायता कर सकता है। कंपनी का दावा है कि कोडिंग और साइबर सुरक्षा जांच में इसका प्रदर्शन OpenAI और एंथ्रोपिक के प्रमुख मॉडलों के बराबर रहा है।

गूगल ने अभी इसके सार्वजनिक इस्तेमाल की तारीख नहीं बताई है।