गूगल जेमिनी 3.8 लाइव के लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किए गए हैं

गूगल ने जेमिनी 3.8 लाइव और एक्सटेंडेड थिंकिंग लॉन्च किया, जानिए क्या है इनमें खास

क्या है खबर?

गूगल ने जेमिनी 3.8 लाइव और जेमिनी 3.8 लाइव एक्सटेंडेड थिंकिंग पेश किए हैं। ये उसके लेटेस्ट मॉडल हैं, जिन्हें रियल-टाइम वॉयस बातचीत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट के लिए बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि इन मॉडल्स को AI के साथ बातचीत को ज्यादा आसान और स्मूथ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही, ये डेवलपर्स को ऐसे वॉयस एजेंट बनाने में मदद करते हैं, जो मुश्किल और कई चरणों वाले कामों को संभाल सकें।