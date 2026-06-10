गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 3.5 लाइव ट्रांसलेट, 70 से ज्यादा भाषाओं का करेगा अनुवाद
क्या है खबर?
गूगल ने जेमिनी 3.5 लाइव ट्रांसलेट नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह 70 से अधिक भाषाओं में लगभग रियल-टाइम आवाज का अनुवाद कर सकता है। यह मॉडल अपने आप भाषा पहचान सकता है और अनुवाद करते समय बोलने वाले की आवाज का अंदाज, गति और लहजा भी बनाए रखता है। इससे अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच बातचीत पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और स्वाभाविक बन सकेगी।
खासियत
बात पूरी होने का इंतजार नहीं करेगा मॉडल
जेमिनी 3.5 लाइव ट्रांसलेट किसी व्यक्ति के वाक्य पूरा होने का इंतजार नहीं करता। जैसे-जैसे कोई बोलता है, यह उसी समय अनुवाद शुरू कर देता है। इससे बातचीत के दौरान रुकावट कम होती है और संवाद अधिक सहज बना रहता है। कंपनी ने बताया कि मॉडल को शोर वाली जगहों पर भी बेहतर काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उपयोग मीटिंग, ऑनलाइन क्लास, ग्राहक सहायता और बहुभाषी कॉल जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा।
उपलब्धता
गूगल मीट और ट्रांसलेट ऐप में मिलेगा फीचर
कंपनी ने बताया कि जेमिनी 3.5 लाइव ट्रांसलेट को गूगल मीट और गूगल ट्रांसलेट ऐप में जोड़ा जा रहा है। गूगल मीट में यह सुविधा भाषा समर्थन को पांच से बढ़ाकर 70 से अधिक भाषाओं तक ले जाएगी। इससे 2,000 से ज्यादा भाषा संयोजनों में अनुवाद संभव होगा। वहीं एंड्रॉयड और iOS पर गूगल ट्रांसलेट ऐप के जरिए भी यूजर्स इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और लाइव अनुवाद सुन सकेंगे।
सुरक्षा
सुरक्षा के लिए जोड़ा गया खास सिस्टम
गूगल ने कहा कि जेमिनी 3.5 लाइव ट्रांसलेट से तैयार होने वाले सभी ऑडियो में सिंथID तकनीक के जरिए एक डिजिटल वॉटरमार्क जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य AI से तैयार सामग्री की पहचान करना और गलत जानकारी फैलने के जोखिम को कम करना है। कंपनी के अनुसार, यह सुरक्षा उपाय पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया लिसनिंग मोड भी लाया जा रहा है, जिससे निजी रूप से अनुवाद सुना जा सकेगा।