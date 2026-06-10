गूगल ने पेश किया जेमिनी 3.5 लाइव ट्रांसलेट

गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 3.5 लाइव ट्रांसलेट, 70 से ज्यादा भाषाओं का करेगा अनुवाद

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:02 pm Jun 10, 202601:02 pm

क्या है खबर?

गूगल ने जेमिनी 3.5 लाइव ट्रांसलेट नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह 70 से अधिक भाषाओं में लगभग रियल-टाइम आवाज का अनुवाद कर सकता है। यह मॉडल अपने आप भाषा पहचान सकता है और अनुवाद करते समय बोलने वाले की आवाज का अंदाज, गति और लहजा भी बनाए रखता है। इससे अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच बातचीत पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और स्वाभाविक बन सकेगी।