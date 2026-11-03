गूगल ने भारत में अपना AI ऐप ड्रीमबीन्स किया लॉन्च

गूगल ने भारत में अपना AI ऐप ड्रीमबीन्स किया लॉन्च, जानिए इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:16 pm Nov 03, 202603:16 pm

क्या है खबर?

गूगल ने भारतीय यूजर्स के लिए ड्रीमबीन्स नाम का नया ऐप पेश किया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप के जरिए लोगों की रोजमर्रा की ऑनलाइन गतिविधियों और पसंद को आधार बनाकर उनके लिए खास कहानियां तैयार की जाएंगी। अमेरिका के बाद भारत पहला देश है, जहां इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ऐप में अंग्रेजी के साथ 13 भारतीय भाषाओं का विकल्प भी दिया गया है।