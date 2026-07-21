जेमिनी AI को और तेज बनाने की तैयारी, गूगल नए AI प्रोसेसर पर कर रहा काम

नया प्रोसेसर AI इंफरेंस यानी यूजर्स को जवाब देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

इसमें जेमिनी मॉडल के कुछ हिस्सों को सीधे हार्डवेयर में जोड़ा जा सकता है। इससे AI अनुरोधों को कम समय में पूरा करने में मदद मिलेगी।

बिजली की खपत घटने और एक साथ ज्यादा AI अनुरोध संभालने की क्षमता भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे संचालन लागत कम होने की भी संभावना बताई जा रही है।