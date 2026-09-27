गूगल कर रही AI के जरिए फ्लिपकार्ट से खरीदारी करने की टेस्टिंग, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

टेकक्रंच के अनुसार, टेस्टिंग में शामिल यूजर्स को जेमिनी और AI मोड में कुछ खास फ्लिपकार्ट उत्पाद लिस्टिंग पर 'बाय' बटन दिखाई देता है।

यह उन्हें AI इंटरफेस से बाहर निकले बिना सीधे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के चेकआउट प्रोसेस पर ले जाता है। शुरुआती टेस्ट कुछ यूजर्स और कुछ खास उत्पादों (स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज) तक ही सीमित है।

दूसरे यूजर्स को जेमिनी और AI मोड में नियमित उत्पाद लिस्टिंग तो दिखती है, लेकिन खरीदने का विकल्प नहीं मिलता।