गूगल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पेश कर रही ये नए सुरक्षा फीचर्स

टेक दिग्गज कंपनी गूगल एंड्रॉयड यूजर्स की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई नए सुरक्षा फीचर्स पेश करने जा रही है। गूगल ने मंगलवार को बताया कि ये फीचर्स मोबाइल चोरी को रोकने और चोरी के बाद डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। नए अपडेट पुराने थेफ्ट डिटेक्शन और ऑफलाइन लॉक जैसे टूल्स पर आधारित हैं। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों से एंड्रॉयड फोन चोरों के लिए कम फायदेमंद और ज्यादा सुरक्षित बनेंगे।

लॉक गलत पासवर्ड डालने पर फोन खुद होगा लॉक नए अपडेट के तहत एंड्रॉयड 16 या उससे ऊपर वाले फोन में 'फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक' फीचर को और मजबूत किया गया है। अगर कोई बार-बार गलत पिन या पासवर्ड डालता है तो फोन अपने आप लॉक हो जाएगा। अब यूजर सेटिंग्स में जाकर इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकता है। ज्यादा गलत कोशिशों पर लॉक होने का समय भी बढ़ जाएगा, जिससे चोर के लिए फोन खोलना और मुश्किल हो जाएगा।

बायोमेट्रिक ऐप्स बायोमेट्रिक ऐप्स को मिलेगी ज्यादा सुरक्षा गूगल ने बताया कि अब आइडेंटिटी चेक फीचर को और अधिक ऐप्स तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि बैंकिंग ऐप, पासवर्ड मैनेजर और दूसरी जरूरी ऐप्स बायोमेट्रिक सुरक्षा से और बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेंगी। अगर कोई फोन चुरा भी ले, तो बिना फिंगरप्रिंट या फेस लॉक के इन ऐप्स तक पहुंच नहीं बना पाएगा। इससे यूजर्स की निजी जानकारी और पैसों की सुरक्षा और मजबूत होगी।

