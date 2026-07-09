गूगल ने पेश किए AI मार्केटिंग टूल

गूगल ने पेश किए AI मार्केटिंग टूल, कंपनियों को होगा फायदा

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:28 pm Jul 09, 202601:28 pm

क्या है खबर?

गूगल ने आज (9 जुलाई) आयोजित गूगल मार्केटिंग लाइव इंडिया 2026 कार्यक्रम में कारोबार के लिए कई नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल पेश किए। कंपनी का कहना है कि ये नए समाधान छोटे, मध्यम और बड़े सभी कारोबारों को सर्च और यूट्यूब के जरिए अधिक ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेंगे। इन टूल्स का उद्देश्य विज्ञापन अभियान को बेहतर बनाना, ग्राहकों तक सही समय पर पहुंचना और कारोबार की वृद्धि को पहले से अधिक आसान बनाना है।