गूगल ने AI स्टूडियो में एंड्रॉयड ऐप बनाने की क्षमता जोड़ी है

गूगल I/O 2026: AI स्टूडियो में पेश की एंड्रॉयड ऐप्स बनाने की क्षमता

क्या है खबर?

गूगल ने अपने I/O 2026 में कंपनी ने अपने वेब-आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टूडियो में नए नेटिव एंड्रॉयड ऐप बनाने की क्षमताओं की घोषणा की है। इससे सेटअप और कोडिंग में लगने वाले हफ्तों के समय को मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। यह भी बताया कि यूजर जेमिनी AI का उपयोग करके प्ले स्टोर और वेब दोनों पर अपनी जरूरत के ऐप्स ढूंढ सकेंगे, जिससे डेवलपर्स के लिए अपने ऐप्स को अधिक लोगों तक पहुंचाने के अवसर बढ़ेंगे।