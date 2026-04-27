गूगल ने ऐप आइकन में किया बड़ा बदलाव, कुछ ऐसे दिखेंगे अब ऐप्स

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने एंड्रॉयड सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए नए डिजाइन की शुरुआत की है। एंड्रॉयड 16 QPR1 के साथ मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन लाया गया है, जिससे ऐप्स का लुक पूरी तरह बदल रहा है। इसी के तहत गूगल अब अपने वर्कस्पेस ऐप्स जैसे मीट, कैलेंडर, डॉक्स और शीट्स के आइकन को भी नया रूप देने की तैयारी कर रहा है, जिससे यूजर्स को नया और बेहतर विजुअल अनुभव मिल सके।

आइकन नए आइकन में दिखेगा नया स्टाइल 9टू5 गूगल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए आइकन में ग्रेडिएंट और ग्लो इफेक्ट का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये स्टाइल गूगल पहले ही अपने दूसरे ऐप्स में इस्तेमाल कर चुका है। नए आइकन अब सिर्फ ब्रांड के पारंपरिक रंगों तक सीमित नहीं रहेंगे, जिससे वे ज्यादा अलग और आकर्षक दिखेंगे। इससे यूजर्स को ऐप पहचानने में आसानी होगी और स्क्रीन पर उनका लुक पहले से ज्यादा साफ और बेहतर नजर आएगा।

बदलाव कुछ ऐप्स में बड़ा बदलाव दिखेगा नए डिजाइन में कुछ ऐप्स के आइकन में खास बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे गूगल मीट का रंग अब पीला हो गया है, जबकि गूगल चैट का रंग हरा दिखेगा। वहीं शीट्स और स्लाइड्स के आइकन को नया लेआउट दिया गया है। इन बदलावों से हर ऐप की पहचान और साफ हो जाएगी और यूजर बिना नाम पढ़े भी आसानी से ऐप पहचान सकेंगे, जिससे इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा।

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