गूगल ने पेश किए तीन नए AI मॉडल

गूगल ने लॉन्च किए जेमिनी के 3 नए AI मॉडल, जानिए क्या है खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:56 am Jul 22, 202608:56 am

क्या है खबर?

गूगल ने 21 जुलाई को अपने जेमिनी परिवार के तीन नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किए हैं। इनमें जेमिनी 3.5 फ्लैश साइबर, जेमिनी 3.6 फ्लैश और जेमिनी 3.5 फ्लैश-लाइट शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इन नए मॉडल का उद्देश्य कम लागत में बेहतर प्रदर्शन देना और डेवलपर्स के साथ एंटरप्राइज ग्राहकों को तेज, भरोसेमंद और ज्यादा सक्षम AI टूल उपलब्ध कराना है। इनमें साइबर सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है।