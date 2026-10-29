गूगल ने पेश किया जेमिनी 4 कार्बन, 17 में से 15 टेस्ट में किया बेहतर प्रदर्शन

जेमिनी 4 कार्बन को ऐसे मुश्किल कामों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें पूरा करने में कई चरण लगते हैं या लंबे समय तक काम करना पड़ता है।

गूगल का कहना है कि यह कई दिनों तक इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं पर काम कर सकता है। इसके अलावा, यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, खराब कोड ठीक करने और वेबसाइट बनाने जैसे काम भी कर सकता है।

कंपनी के अनुसार, इसके प्रदर्शन में पिछले मॉडल के मुकाबले काफी सुधार हुआ है।