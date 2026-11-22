गूगल में सर्च के लिए उत्पाद उपाध्यक्ष रॉबी स्टीन ने एक पोस्ट के जरिए इसे दुनियाभर में रोल आउट करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "हम एक कोलैप्सिबल (छिपने योग्य) साइडबार ला रहे हैं, ताकि आप अपनी हालिया AI सर्च को आसानी से ढूंढ़ सकें और उन पर वापस जा सकें।"

यह नया साइडबार उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो सर्च पर ऐसे सवाल लेकर आते हैं, जिनके लिए एक से ज्यादा क्वेरी की जरूरत होती है।