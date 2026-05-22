एडोब ऐप्स में जल्द मिलेगा गूगल जेमिनी का सपोर्ट, AI संभालेगा एडिटिंग का काम

एडोब के ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स जल्द ज्यादा तेज और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का उपयोग कर सकेंगे। कंपनी ने कहा है कि उसके क्रिएटिव क्लाउड प्लेटफॉर्म में जल्द ही गूगल जेमिनी को भी जोड़ा जाएगा। इस नई सुविधा का ऐलान गूगल I/O 2026 इवेंट के दौरान किया गया। इससे यूजर्स को फोटो, वीडियो और डिजाइन से जुड़े काम पहले से ज्यादा आसान तरीके से करने में मदद मिलेगी और कई काम तेजी से पूरे हो सकेंगे।

टूल्स जेमिनी के अंदर चलेंगे एडोब के कई टूल्स एडोब ने बताया कि जेमिनी के साथ जुड़ने के बाद यूजर्स सीधे AI असिस्टेंट के अंदर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो और एडोब एक्सप्रेस जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके जरिए फोटो एडिटिंग, डिजाइन बनाना, वीडियो तैयार करना और कंटेंट का फॉर्मेट बदलना आसान हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स के बीच बार-बार स्विच करने की जरूरत कम पड़ेगी। इससे क्रिएटिव काम करने वाले लोगों का समय भी बचेगा।

एडिटिंग AI खुद संभालेगा कई एडिटिंग काम कंपनी के अनुसार, यूजर्स सिर्फ यह बताएंगे कि उन्हें क्या बनाना है और बाकी काम AI सिस्टम संभाल लेगा। यह फीचर फोटो की लाइटिंग सुधारने, डिजाइन बदलने, वीडियो तैयार करने और सोशल मीडिया के हिसाब से कंटेंट तैयार करने में मदद करेगा। एडोब ने बताया कि उसके एआई टूल्स पहले से कई क्रिएटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कंटेंट जल्दी तैयार हो रहा है और एडिटिंग का काम पहले से काफी आसान बन गया है।

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