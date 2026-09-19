गूगल जेमिनी मॉडल से हैकिंग की घटना पहली बार सामने आई है

गूगल जेमिनी ने 3 कंपनियों को किया हैक, पहली बार सामने आया इससे जुड़ा मामला

क्या है खबर?

गूगल के जेमिनी मॉडल ने साइबर सुरक्षा क्षमताओं के टेस्ट के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर दूसरी कंपनियों को हैक कर लिया। यह कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम द्वारा खुद से ऐसा करने का पहला मामला आया है। ये हैकिंग की घटनाएं मई में साइबर सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली स्वतंत्र कंपनी इरेगुलर की ओर से किए गए साइबर सुरक्षा टेस्ट के दौरान हुईं। इसने AI के अनियंत्रित होने के खतरों पर फिर सोचने को मजबूर कर दिया है।