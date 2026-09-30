गूगल फिटबिट एयर में स्क्रीन नहीं दी गई है

गूगल फिटबिट एयर भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

क्या है खबर?

गूगल ने भारत में फिटबिट एयर लॉन्च किया है, जो हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए बिना स्क्रीन वाला तरीका लेकर आया है। यह छोटा पहनने वाला डिवाइस दिनभर हेल्थ डाटा को मॉनिटर करने में मदद करता है। साथ ही नोटिफिकेशन और स्मार्टफोन जैसी दूसरी चीजों से होने वाली रुकावटों को कलाई से दूर रखता है। इसमें लगातार हार्ट-रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और एक्टिविटी डिटेक्शन के साथ-साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कंपनी का हेल्थ कोच भी शामिल है।