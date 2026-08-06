गूगल डीपमाइंड के CEO डेमिस हसाबिस ने छोड़ा पद

गूगल डीपमाइंड के CEO डेमिस हसाबिस ने छोड़ा पद, अल्फाबेट में मिली नई जिम्मेदारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:06 pm Aug 06, 202612:06 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यूनिट गूगल डीपमाइंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेमिस हसाबिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वह गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट में चेयर और चीफ साइंटिस्ट की नई जिम्मेदारी संभालेंगे। कंपनी का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) और नई वैज्ञानिक खोजों पर तेजी से काम करना है। यह फैसला गूगल की नई एआई रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।