गूगल ने भारतीय डेवलपर्स और स्टार्टअप्स के लिए घोषित की नई AI पहल

अटल इनोवेशन मिशन के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने के लिए गूगल डीपमाइंड ने ATL साथी लॉन्च किया है।

यह डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन शिक्षकों को अटल टिंकरिंग लैब्स के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जेमिनी असिस्टेंट उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा, जेमिनी लाइव अब संस्कृत, भोजपुरी और मैथिली जैसी 25 भारतीय भाषाओं और बोलियों को सपोर्ट करता है।

कंपनी ने फ्लिपकार्ट जैसे भरोसेमंद सरकारी और एंटरप्राइज टेस्टर के लिए एक खास साइबर-सिक्योरिटी एजेंट Sec-जेमिनी v3 पेश किया है।