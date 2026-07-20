गूगल-यूट्यूब ने डिजिटल वेलबीइंग गाइडबुक पेश की है

गूगल और यूट्यूब ने भारतीय परिवारों के लिए लॉन्च की डिजिटल वेलबीइंग गाइडबुक

क्या है खबर?

गूगल और यूट्यूब ने भारतीय परिवारों के लिए 'डिजिटल वेलबीइंग गाइडबुक' लॉन्च की है। यह एक फ्री रिसोर्स है, जिसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS), फोर्टिस हेल्थकेयर के विशेषज्ञों, पैरेंटिंग एडवोकेट्स और सेलिब्रिटी माता-पिता के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस पहल का मकसद भारतीय परिवारों की मदद करना है, ताकि वे स्क्रीन-टाइम की सीमा तय करने जैसी बहस से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल और सबूतों पर आधारित सलाह के जरिए बेहतर डिजिटल आदतें अपना सकें।