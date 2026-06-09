ऐपल AI फीचर्स में गूगल और एनवीडिया की भूमिका

ऐपल इंटेलिजेंस के कई AI फीचर्स में गूगल और एनवीडिया की बड़ी भूमिका

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:27 pm Jun 09, 202603:27 pm

क्या है खबर?

WWDC 2026 इवेंट में ऐपल ने अपने नए AI प्लेटफॉर्म ऐपल इंटेलिजेंस से जुड़े कई बड़े फीचर्स पेश किए। इस दौरान कंपनी ने खुलासा किया कि उसके कुछ सबसे उन्नत AI फीचर्स को चलाने में गूगल और एनवीडिया की तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी ने नया सिरी AI, इमेज जनरेशन टूल और क्लाउड आधारित इंटेलिजेंस सिस्टम पेश किया। ऐपल का कहना है कि फीचर्स को बेहतर प्रदर्शन और सुरक्षित अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है।