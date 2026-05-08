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गूगल AI ने स्टार्टअप के संस्थापक की शादी के बारे में दी गलत जानकारी, पोस्ट वायरल
गूगल AI ने एक स्टार्टअप संस्थापक की वैवाहिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी है

गूगल AI ने स्टार्टअप के संस्थापक की शादी के बारे में दी गलत जानकारी, पोस्ट वायरल

लेखन दिनेश चंद शर्मा
May 08, 2026
05:31 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह सर्च करने, लिखने और कुछ ही सेकेंड में निर्णय लेने में मदद करता है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि अगर, यह तकनीक गलत जानकारी दे दे तो क्या होगा? एक स्टार्टअप के संस्थापक आदित्य ओझा ने लिंक्डइन पर एक ऐसा ही अनुभव साझा किया है, जिसमें बताया है कि कैसे AI की एक गलत जानकारी उनकी शादी में रोड़ा बन गई।

गलत जानकारी 

AI मोड ने बता दिया विवाहित

ओझा ने अपनी पोस्ट में बताया कि एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए उनके बारे में गूगल पर सर्च किया तो गूगल AI मोड ने उन्हें बताया कि वे शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम जोया है। उन्होंने स्पष्ट किया, "छोटी सी बात- मेरी कभी शादी नहीं हुई है। मैं जोया नाम की किसी भी महिला को नहीं जानता। जोया, अगर तुम सच में हो, तो कृपया सामने आओ और मेरा नाम साफ करो।"

भ्रम 

इस कारण दी गलत जानकारी 

इस गलतफहमी का पता लगाने के लिए ओझा ने गहराई से छानबीन करने और यह जानने का फैसला किया कि यह जानकारी कहां से आई। उन्होंने लिखा, "जब मैंने गूगल AI से सोर्स बताने को कहा, तो उसने स्वीकार किया कि पत्नी के बारे में कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध या सत्यापित जानकारी नहीं है। इसने अपने पहले के उत्तर को भ्रम बताया, जिसमें किसी भी यूजर की टिप्पणियों को तथ्यात्मक जानकारी में मिला दिया गया था।"

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सुझाव 

कानूनी नोटिस भेजने का दिया सुझाव 

मामला केवल गलत दावे तक ही सीमित नहीं रहा। ओझा के अनुसार, चुनौती दिए जाने पर AI की प्रतिक्रिया और भी आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा, "गूगल AI ने मेरे लिए एक पत्नी गढ़ दी। फिर लगभग मेरा रिश्ता तोड़ दिया। फिर, मुझे गूगल को कानूनी नोटिस भेजने का सुझाव दिया। गूगल AI, कृपया थोड़ी शर्म तो करो।" यह पोस्ट तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गई। लोगों ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। कुछ को यह हास्यास्पद लगा।

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