गूगल ने क्रोम में 2 नए फीचर्स पेश किए हैं

गूगल ने क्रोम में जोड़ा वर्टिकल टैब सपोर्ट, मिलेगा बेहतर ब्राउजिंग अनुभव

क्या है खबर?

गूगल ने यूजर्स के ब्राउजिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए क्रोम के लिए 2 नए फीचर्स की घोषणा की है। इनकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और कई अन्य ब्राउजर्स में उपलब्ध हैं। आखिरकार कंपनी ने गूगल क्रोम ब्राउजर में वर्टिकल टैब सपोर्ट जोड़ दिया है। इससे यूजर सभी टैब को ऊपर की पंक्ति के बजाय साइडबार में देख सकेंगे। इससे ब्राउजर में खुले कई सारे टैब ग्रुप्स को प्रबंधित करना आसान होगा।