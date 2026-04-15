गूगल ने क्रोम में एक नया AI फीचर पेश किया है

गूगल ने क्रोम में AI स्किल्स फीचर जोड़ा, जानिए कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल

क्या है खबर?

गूगल अपने क्रोम वेब ब्राउजर में और अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताएं जोड़ रही है। कंपनी स्किल्स नामक एक नया फीचर पेश कर रही है। यह यूजर्स को अपने पसंदीदा AI प्रॉम्प्ट्स को सेव करने और उनका दोबारा उपयोग करने की सुविधा देगा, जिन्हें अलग-अलग वेब पेजों पर बिना दोबारा टाइप किए चलाया जा सकता है। स्किल्स फीचर क्रोम में जेमिनी AI के एकीकरण से जुड़ा है, जो एटलस, कॉमेट जैसे AI ब्राउजर्स को टक्कर देने के लिए किया है।