गूगल ने मानी यूट्यूब PiP फीचर में बग की बात

गूगल ने मानी यूट्यूब PiP फीचर में बग की बात, सुधार के लिए जल्द आएगा अपडेट

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:48 pm Jul 20, 202612:48 pm

क्या है खबर?

गूगल ने माना है कि यूट्यूब ऐप के पिक्चर-इन-पिक्चर (PiP) फीचर में एक नई समस्या सामने आई है। इस वजह से कुछ एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स को ऐप से बाहर निकलने के बाद फ्लोटिंग वीडियो विंडो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि, वीडियो स्क्रीन पर नहीं दिखता, लेकिन उसका ऑडियो बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। इससे यूजर्स को वीडियो कंट्रोल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सामान्य तरीके से वीडियो देखना संभव नहीं है।