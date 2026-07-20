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गूगल ने मानी यूट्यूब PiP फीचर में बग की बात, सुधार के लिए जल्द आएगा अपडेट
गूगल ने मानी यूट्यूब PiP फीचर में बग की बात

गूगल ने मानी यूट्यूब PiP फीचर में बग की बात, सुधार के लिए जल्द आएगा अपडेट

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jul 20, 2026
12:48 pm
क्या है खबर?

गूगल ने माना है कि यूट्यूब ऐप के पिक्चर-इन-पिक्चर (PiP) फीचर में एक नई समस्या सामने आई है। इस वजह से कुछ एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स को ऐप से बाहर निकलने के बाद फ्लोटिंग वीडियो विंडो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि, वीडियो स्क्रीन पर नहीं दिखता, लेकिन उसका ऑडियो बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। इससे यूजर्स को वीडियो कंट्रोल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सामान्य तरीके से वीडियो देखना संभव नहीं है।

शिकायतें

आईफोन यूजर्स से सबसे ज्यादा शिकायतें

कंपनी के अनुसार इस समस्या की जानकारी सबसे पहले उसके आधिकारिक हेल्प फोरम पर दी गई थी।

गूगल ने बताया कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तरह के यूजर्स ने इसकी शिकायत की है, लेकिन सबसे ज्यादा रिपोर्ट आईफोन इस्तेमाल करने वालों से मिली हैं।

शुरुआती जानकारी के अनुसार यह दिक्कत कुछ डिवाइस में यूट्यूब ऐप के 21.28 वर्जन पर देखने को मिल रही है, हालांकि यह समस्या सभी फोन और सभी यूजर्स को प्रभावित नहीं कर रही है।

जांच

गूगल कर रही है समस्या की जांच

गूगल ने कहा है कि उसकी इंजीनियरिंग टीम इस समस्या की जांच में जुटी हुई है और जल्द समाधान लाने की कोशिश कर रही है।

फिलहाल कंपनी ने यह नहीं बताया है कि इसका अपडेट कब जारी किया जाएगा।

प्रभावित यूजर्स से धैर्य रखने और आधिकारिक यूट्यूब हेल्प पेज पर आने वाले नए अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है, ताकि समस्या से जुड़े हर नए बदलाव की जानकारी समय पर मिल सके।

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अपडेट

फिलहाल अपडेट का करना होगा इंतजार

जब तक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी नहीं होता, तब तक प्रभावित यूजर्स को PiP फीचर के बिना ही यूट्यूब इस्तेमाल करना पड़ सकता है।

कंपनी ने सलाह दी है कि सभी यूजर्स अपने यूट्यूब ऐप को हमेशा नए वर्जन पर अपडेट रखें।

उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद गूगल आने वाले अपडेट के जरिए इस समस्या को पूरी तरह ठीक कर देगा, जिससे सभी प्रभावित यूजर्स पहले की तरह इस फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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