जीमेल में आया नया 'AI इनबॉक्स व्यू' फीचर, क्या है इसकी खासियत?

गूगल ने जीमेल के लिए एक नया AI इनबॉक्स व्यू पेश किया है, जो ईमेल देखने के तरीके को बदल सकता है। अब ईमेल सिर्फ लिस्ट में नहीं दिखेंगे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से जरूरी कामों और विषयों की जानकारी सामने आएगी। यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है, जिनके इनबॉक्स में रोज बड़ी संख्या में मेल आते हैं और जिन्हें कामों को ट्रैक करने में परेशानी होती है।

काम ईमेल से जुड़े काम खुद बताएगा AI नए AI इनबॉक्स में जीमेल ईमेल पढ़कर उनसे जुड़े जरूरी काम सुझाएगा। जैसे अपॉइंटमेंट बदलना, किसी को जवाब देना या किसी इवेंट की फीस भरना। डेमो में दिखाया गया कि AI खुद समझ लेता है कि यूज़र को क्या करना चाहिए, जिससे इनबॉक्स एक तरह की टू-डू लिस्ट बन जाएगा। यूजर को हर मेल खोलकर सोचने की जरूरत नहीं होगी कि अगला कदम क्या है, और काम तेजी से पूरे हो सकेंगे।

समरी जरूरी टॉपिक की मिलेगी आसान समरी AI इनबॉक्स सिर्फ काम ही नहीं बताएगा, बल्कि मेल से जुड़े अहम विषयों की छोटी और आसान समरी भी दिखाएगा। जैसे किसी स्पोर्ट्स सीजन की जानकारी या फैमिली प्रोग्राम से जुड़े अपडेट, जिससे लंबे ईमेल थ्रेड पढ़ने की जरूरत कम हो जाएगी। यूजर एक नजर में समझ पाएंगे कि किस विषय में क्या चल रहा है। यह फीचर समय बचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है, खासकर व्यस्त यूजर्स के लिए।

Advertisement