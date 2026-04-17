अपोफिस एस्ट्रोयड 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरेगा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

विशाल एस्ट्रोयड 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, नंगी आंखों से भी आएगा नजर

क्या है खबर?

खगोलविदों ने 13 अप्रैल, 2029 को एक बहुत विशाला एस्ट्रोयड पृथ्वी के पास से गुजरने की पुष्टि की है। इसे बिना किसी उपकरण के आंखों से देखा जा सकेगा। यह एस्ट्रोयड 99942 अपोफिस सुरक्षित रूप से गुजरेगा। इसे मिस्र के देवता के नाम पर 'गॉड ऑफ कैओस' भी कहा जाता है। नासा के अनुसार, यह एस्ट्रोयड पृथ्वी से लगभग 32,185 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी से लगभग 12 गुना कम है।