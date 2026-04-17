विशाल एस्ट्रोयड 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, नंगी आंखों से भी आएगा नजर
क्या है खबर?
खगोलविदों ने 13 अप्रैल, 2029 को एक बहुत विशाला एस्ट्रोयड पृथ्वी के पास से गुजरने की पुष्टि की है। इसे बिना किसी उपकरण के आंखों से देखा जा सकेगा। यह एस्ट्रोयड 99942 अपोफिस सुरक्षित रूप से गुजरेगा। इसे मिस्र के देवता के नाम पर 'गॉड ऑफ कैओस' भी कहा जाता है। नासा के अनुसार, यह एस्ट्रोयड पृथ्वी से लगभग 32,185 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी से लगभग 12 गुना कम है।
दृश्यता
कहां दिखाई देगा यह एस्ट्रोयड?
ABC न्यूज के अनुसार, वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी अंतरिक्ष वस्तु के पृथ्वी के इतने करीब से गुजरने को एक बहुत ही दुर्लभ घटना माना है। यह घटना पूर्वी गोलार्ध में रहने वाले लोगों को दिखाई देगी, लेकिन इसकी दृश्यता मौसम पर निर्भर करेगी। खगोलविदों का अनुमान है कि यह एस्ट्रोयड इतना चमकीला होगा कि इसे बिना दूरबीन या टेलीस्कोप के नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। इसका औसत व्यास लगभग 1,115 फीट और लंबाई 1,480 फीट होने का अनुमान है।
खतरा
क्या पृथ्वी के लिए खतरा है यह एस्ट्रोयड?
2004 में खोजे जाने के बाद, अपोफिस को एक संभावित खतरनाक एस्ट्रोयड माना गया और अनुमान लगाया था कि यह 2029, 2036 और 2068 में पृथ्वी से टकरा सकता है। निरंतर निगरानी के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अगले कम से कम 100 वर्षों तक पृथ्वी से टकराने का खतरा नहीं है। नासा का कहना है कि जब यह पृथ्वी के निकट से गुजरेगा, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा को थोड़ा बदल सकता है।