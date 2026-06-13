कैसे AI टूल्स अपनी त्वचा की करते हैं देखभाल? 

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कैसे करता है त्वचा की जांच?

AI से चलने वाले स्किन केयर टूल आपकी त्वचा की स्थिति को जांचने के लिए सबसे नई तकनीकों का सहारा लेते हैं। आप जो फोटो अपलोड करते हैं, उनमें ये टूल कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके त्वचा की बनावट में कमी या रंगत से जुड़ी कई समस्याओं को पहचान सकते हैं। इस जांच से हर किसी की खास जरूरतों के हिसाब से एक सही स्किन केयर रूटीन तैयार करने में बड़ी मदद मिलती है।