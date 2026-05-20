गूगल I/O 2026 में 'जेमिनी फॉर साइंस' AI टूल हुआ पेश, कैसे करेगा यह काम?

गूगल I/O 2026 इवेंट में कंपनी ने 'जेमिनी फॉर साइंस' नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल पेश किया है। नया टूल वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वाले लोगों की मदद के लिए तैयार किया गया है। यह रिसर्च से जुड़े कठिन कामों को आसान बनाने में मदद करेगा। इसके जरिए वैज्ञानिक नई थ्योरी तैयार कर सकेंगे, टेस्टिंग कर पाएंगे और साइंटिफिक जानकारी को जल्दी समझ सकेंगे। इससे रिसर्च का काम पहले से ज्यादा तेज हो सकता है।

काम रिसर्च पेपर से तैयार करेगा नई थ्योरी गूगल ने बताया कि जेमिनी फॉर साइंस में 'हाइपोथीसिस जेनरेशन' फीचर दिया गया है। यह फीचर लाखों साइंटिफिक पेपर को पढ़कर नई थ्योरी या रिसर्च आइडिया बनाने में मदद करेगा। नया टूल रिसर्चर्स को शुरुआती स्टेप्स में सहायता देगा। गूगल का कहना है कि इस फीचर से मिलने वाली जानकारी सही सोर्स और साइटेशन के साथ दी जाएगी। इससे वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान जरूरी जानकारी ढूंढने में कम समय लग सकता है और काम आसान हो सकता है।

टेस्ट हजारों टेस्ट तेजी से कर सकेगा AI कंपनी ने बताया कि इसमें 'कम्प्यूटेशनल डिस्कवरी' नाम का फीचर भी शामिल है। गूगल के अनुसार, यह एक AI आधारित सर्च सिस्टम की तरह काम करेगा, जो बहुत कम समय में हजारों टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, 'लिटरेचर इनसाइट्स' फीचर रिसर्च पेपर को आसान भाषा में समझाने का काम करेगा। कंपनी ने बताया कि यह रिपोर्ट, इन्फोग्राफिक, ऑडियो और वीडियो के जरिए कठिन वैज्ञानिक जानकारी को सरल रूप में पेश करेगा।

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