चांद से मंगल तक, नासा के ये मिशन क्यों हुए पूरी तरह असफल?

अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काईलैब लॉन्च के तुरंत बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गया।

हालांकि, अंतरिक्ष यात्रियों ने मरम्मत कर उसे फिर चालू किया, लेकिन कई दिक्कतें लंबे समय तक बनी रहीं। दूसरी ओर, 2004 में शुरू किया गया कॉन्स्टेलेशन कार्यक्रम बजट की कमी, तकनीकी चुनौतियों और लगातार देरी के कारण 2010 में बंद कर दिया गया।

इसके बावजूद ओरियन यान का विकास आगे जारी रखा गया और बाद के मिशनों में उसका सफल परीक्षण भी किया गया।