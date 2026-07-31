हर जगह काम कर रहा है इनविजिबल AI

रोजमर्रा के जीवन में AI कर रहा आपकी सहायता, जानिए कैसे

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:31 pm Jul 31, 202611:31 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल आज के समय में हम रोजाना कर रहे हैं। बहुत से फीचर्स को हम पहचान ही नहीं पाते हैं, लेकिन उनका उपयोग रोजाना करते हैं। इन्हें इनविजिबल AI यानी साफ तौर पर नहीं दिखने वाला AI फीचर कहा जाता है। यह तकनीक बैकग्राउंड में काम करते हुए हमारी डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाती है। हर दिन इसका उपयोग ईमेल, मैप, वीडियो, ऑनलाइन खरीदारी और मोबाइल जैसे प्लेटफॉर्म पर हो रहा है।