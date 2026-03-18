फोर्टनाइट 19 मार्च को गूगल प्ले स्टोर पर होगा उपलब्ध, एंड्राॅयड यूजर्स पर क्या होगा असर?

मामला

क्या है यह मामला?

ऐप स्टोर पर इस गेम को बंद करने का घटनाक्रम 2020 से शुरू हुआ, जब एपिक ने अपना खुद का भुगतान सिस्टम पेश किया। इससे इन-ऐप खरीदारी पर गूगल के मानक 30 प्रतिशत कमीशन को दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद गूगल ने फोर्टनाइट को प्ले स्टोर से हटा दिया। iOS पर ऐसा ही कदम उठाते हुए फोर्टनाइट को ऐपल ऐप स्टोर से हटा दिया। इसके बाद कई हाई-प्रोफाइल मुकदमे हुए, जिनमें दोनों कंपनियों की नीतियों को चुनौती दी।