IXI के स्मार्ट चश्मे आवश्यकता के हिसाब से फोकस बदल लेंगे

फिनलैंड की कंपनी ला रही ऑटोफोकस वाले चश्मे, जानिए क्या है इनकी खासियत

क्या है खबर?

फिनलैंड की चश्मा बनाने वाली कंपनी IXI स्मार्ट ग्लास लॉन्च करने की तैयारी में है, जो दिखने में साधारण चश्मों जैसे ही होंगे, लेकिन पहनने वाले की जरूरतों के हिसाब से अपने आप फोकस बदल लेंगे। इन चश्मों में आंखों की निगरानी करने वाले सेंसर और लेंस में लिक्विड क्रिस्टल लगे हैं, जिनकी मदद से चश्मे का नंबर तुरंत बदला जा सकता है। कंपनी के अनुसार, यह मौजूदा बाइफोकल या वैरीफोकल लेंसों से बेहतर हैं, जिनमें समस्या रहती है।